İstanbul Kapalıçarşı’da 466 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,20 liradan, 3 bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 92 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin 1 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 21 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 510 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
10.12.2020 - 18:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,20 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,
752326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/752326.aspx
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