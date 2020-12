Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük mobil sadakat uygulaması olan Hopi’nin 5.500 kişi üzerinde yaptığı ankete göre tüketiciler en çok seyahat etmeyi ve dışarıda kahve içmeyi özlüyor. İşte o araştırmanın sonuçları:

* Ankete göre her 10 kişiden altısı riskli bulduğu için aile büyüklerini ziyaret etmeyi bıraktı. 10 kişiden üçü evde mesafeli oturduklarını, 10 kişiden biri ise alışverişlerini yapıp kapıdan görüştüğünü belirtti.

* Her üç katılımcıdan biri evde çok bunalsa da sağlık için kısıtlamaların gerektiğini söyledi.

ALIŞVERİŞLE STRES ATIYORUZ

* “Aşı hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna her 10 kullanıcıdan beşi aşı olmak konusunda çekinceleri olduğunu belirtirken, her 10 kişiden üçü kesinlikle aşı olmak istemediğini vurguladı.

* Kullanıcılara evde en çok ne yaptıkları sorulduğunda ise 10 kişiden üçü dizi ya da film izlediğini, üç kişiden biri ev işlerini yaptığını, her iki kişiden biri ise online alışveriş yaptığını söyledi.

* Ankete göre her iki kişiden birinin en çok özlem duyduğu şey ise seyahat etmek oldu. Seyahat özlemini aile ziyaretleri takip etti. Ankete göre her 10 kişiden üçü en çok “kalabalık masalarda buluşmaları özledim” dedi.

* Katılımcıların yarısının mecbur kalmadıkça kuaföre gitmediğini belirttiği ankete göre 10 kişiden dördü kendi kendinin kuaförü olduğunu ve saç bakımını evde kendi yaptığını belirtirken katılımcıların beşte biri kuaför rutininden vazgeçmediğini söyledi.

* Kahve tüketimi ile ilgili sorulara da her 10 kişiden beşi kahveciler kapalı olsa da alışkanlığından vazgeçmeyerek evde düzenli olarak kahve tükettiğini söyledi.

* Salgın ile uyku düzenlerinde bir değişiklik olup olmadığının da incelendiği ankette 10 kişiden 4’ü uyku düzenlerinin tamamen değiştiğini belirtti.