Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Akşit, motorun TAI’ye yollandıktan sonra yerli imkânlarla geliştirilip üretilen ilk helikopter olan Gökbey’e monte edileceğini söyledi. Akşit, “Sadece entegrasyonun düzgün yapılması için 80 milyon dolar bütçe ayrıldı. Bunlar da aylarca sürüyor, bazen yıl sürüyor. TAI bunu yaparken, biz bu motordan peş peşe imalata başladık” dedi. Motorun ikincisinin imalatının bitirilip önümüzdeki iki hafta içerisinde test aşamasına geleceğini ifade eden Akşit, seri üretim için de "Bu motordan önümüzdeki yazın ortasına kadar beş tane üretmiş olacağız 2024 gibi sertifikasyonu tamamlanmış seri imalatın ilk motorunu teslim etmeyi planlıyoruz" bilgisini paylaştı.