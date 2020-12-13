Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan imkânlara, mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.

¥ Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu.

¥ 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon lira alacak yapılandırıldı.

¥ Mükellefler, bugüne kadar da 269 milyon 213 bin lira ödeme yaptı.

¥ Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

¥ Yapılandırma için başvurular 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

¥ Söz konusu kanun ile birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkânlar sağlanıyor. Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkânına kavuşuyor.

¥ Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise, ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor.

¥ Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi hâlinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

¥ Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor.

¥ Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden "sanal POS" uygulaması ile yapılabiliyor.

İKİ TAKSİTİ ATLATMAYIN

Vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. Tercih edilen ödeme süresine göre, kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Aksi hâlde bu kişiler, kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamıyor.

YERLİ MALI ALMADIK DIŞ AÇIK PATLADI

Türkiye, Yerli Malı Haftası’nda, "kendi ürünlerine daha fazla ilgi göstermesi" gereken bir tablo ile karşı karşıya... Ticaret Bakanlığı verilerine göre ocak-kasım dönemi dikkate alındığında ihracatta yıllık bazda yüzde 8,3'lük gerileme kaydedildi. Bu dönemde ihracat 151,7 milyar dolar olarak kaydedildi. İthalat ise aynı dönem itibarıyla yıllık yüzde 3,6 gerçekleşerek 197,1 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,5 artışla 45,3 milyar dolar oldu. İthal mala gösterilen ilgi dış açığı artırıyor. Sadece kasım ayında gerçekleştirilen ithalat 20 milyar doları aşarak rekor kırmıştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken "Yerli malı kullanımına en çok bugün ihtiyacımız var. Pandemide kaynaklarımız içeride kalmalı. Bizlere düşen; ayakkabıdan telefona, gıda ürünlerinden tekstile kadar her alanda öncelikli tercihimizi yerli ürünlerden yana kullanmak. Yerli ürün kullanımı, bütçe açığını kapatmanın en önemli yollarından birisi. Yerli ürün kullanımı arttıkça, bu ürünlerin kalitesi de artacak, yurt dışı ile rekabet edecek seviyelere gelinebilecektir" dedi.