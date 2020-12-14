Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin PCR'ye alternatif olan yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe sahip antijen testi, Covid-19 ile ilişkilendirilen proteinin olup olmadığı konusunda laboratuvara ihtiyaç duyulmadan sonuç veriyor. Boğaz ve burundan alınan sürüntü örneği, test kiti içindeki tüpe sürülüyor. Ardından damlatılan solüsyon ile netice 5 dakikada ortaya çıkıyor. Firma yetkilileri, testin yüzde 95'in üzerinde hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor. Sağlık Bakanlığından onayı da alınan antijen kiti, yurt dışına da gönderiliyor. Firmanın genel müdürü Kartal Yağlıdere “Bu ürünle antikorlarda yurt dışına bağımlılığımızı engelledik” dedi.