Sarımsağın değerini korumak için hayata geçirilen proje dâhilinde örnek tohumlar elde edilip üreticiye ücretsiz verilecek. İlçede üretilen sarımsaklar pazarda 'karekod' ile satılacak. Böylece başka yerde üretilen ya da ithal edilen ürünler 'Taşköprü sarımsağı' adı altında satılamayacak. Ayrıca tohum birliği ile üretim de artırılacak.
Taşköprü sarımsağı 'karekodla' satılacak
17.12.2020 - 03:26 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işarete sahip Taşköprü sarımsağı, marka değeri korunarak tanıtılacak.
Etiketler : sarımsak,taşköprü,kastamonu,
753687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/753687.aspx
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