Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarımsağın değerini korumak için hayata geçirilen proje dâhilinde örnek tohumlar elde edilip üreticiye ücretsiz verilecek. İlçede üretilen sarımsaklar pazarda 'karekod' ile satılacak. Böylece başka yerde üretilen ya da ithal edilen ürünler 'Taşköprü sarımsağı' adı altında satılamayacak. Ayrıca tohum birliği ile üretim de artırılacak.