Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİST 100 endeksi haftayı yüzde 2,74 kazançla 1.408,32 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3 bin 63 liraya geriledi. Dolar yüzde 2,36 değer kaybederek 7,6510 lira oldu. ABD’den gelen CAATSA yaptırımlarının düşük tonda olması ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın güven veren açıklamaları, piyasada moralleri yükseltti. 1.400 puanı da aşarak tarihî zirvelere yelken açan BİST 100 Endeksi, yüzde 22 getiri ile 2020’de en fazla kazandıran beşinci borsa oldu. İlk sırayı yüzde 57 ile Vietnam borsası aldı. Onu yüzde 38 ile Nasdaq (ABD), yüzde 32 ile Çin, yüzde 25 ile Güney Kore borsası takip etti.