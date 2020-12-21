Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğtaş’ın yeni Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer oldu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayan Tamer, en son Yataş Grup’ta Ürün Yönetim Direktörü olarak görev yapıyordu. Erim Tamer daha önce Koleksiyon Mobilya ve Mudo Concept markalarında satış ve ürün yönetimi konularında çalışmıştı.