Doğtaş’ın yeni Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer oldu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayan Tamer, en son Yataş Grup’ta Ürün Yönetim Direktörü olarak görev yapıyordu. Erim Tamer daha önce Koleksiyon Mobilya ve Mudo Concept markalarında satış ve ürün yönetimi konularında çalışmıştı.
Doğtaş’a yeni Genel Müdür Yardımcısı
21.12.2020 - 13:28 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğtaş, mobilya sektörünün deneyimli isimlerinden Erim Tamer’i Genel Müdür Yardımcısı olarak atadığını açıkladı.
Etiketler : Doğtaş,
754557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/754557.aspx
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