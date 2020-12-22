Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C.Fırat Aydoğmuş ANKARA

Gazetemize konuşan Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, “Trans yağ zararlıysa ki zararlı, üründe bulunuyorsa, tüketicinin bunu bilmesi gerekiyor. Ona göre kendi kararını verecek” dedi. Türkiye’nin 1 Ocak 2021 itibariyle gıda ürünlerinde yüzde 2 trans yağ limitine geçeceğini hatırlatan Boyu, “Bu güzel bir gelişme ama böyle bir adım atarken, trans yağ bildiriminin kaldırılıyor olması biraz tezat teşkil ediyor” diye konuştu. Trans yağların, doymamış yağların hidrojenle doyurulması sonucunda açığa çıktığını söyleyen Boyu, "Kızartma ürünlerde çok yoğun bulunuyor. Bisküvi, gofret, çikolata, krema ve margarinlerde de var. Bunlar kötü kolesterolü artırıyor. Damarlarda tıkanmaya neden oluyor. Buna bağlı felç, kalp krizi gibi sonuçlar da doğabiliyor. Dolayısıyla trans yağ tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Doymamış yağ içeriği fazla olan ürünler tüketilmeli" açıklamasını yaptı. Bakanlığın internet sitesi üzerinden görüşe açılan taslak kabul edilirse, içinde trans yağ bulunsun bulunmasın, gıda etiketlerinde bununla ilgili bildirim yer almayacak.