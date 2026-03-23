Altın fiyatlarındaki gerilemeyi fırsat bilen vatandaşlar Kuyumcukent’e akın edince bölgede trafik kilitlendi, otoparklar doldu. Yoğun talep nedeniyle özellikle 1 ve 5 gramlık altınlar kısa sürede tükenirken, küçük gramajlı ürün bulmak zorlaştı.

Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, bölgede trafik akışını yavaşlatırken, otopark alanlarının dolmasıyla birlikte gelişigüzel park eden araçlar dikkat çekti.

Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Ancak trafiği zaman zaman durma noktasına geldi, bölgede gün boyu hareketlilik sürdü.

Kuyumcukent’te altın izdihamı

"1 VE 5 GRAM ALTIN BULMAK ZORLAŞTI"

Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlara ilgi arttı. Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti.

Kuyumcukent'te gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyrediyor.