Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik tüketiminde yeni dönem başlıyor. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında engelli ve 65 yaş üstü tüketiciler ile şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü kesilemeyecek. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğini kamuoyu görüşüne açtıklarını ve önümüzdeki günlerde karara bağlayacaklarını belirten Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Örneğin 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği boru olsa dahi üç ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu dört aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde, yani arifesinde, elektrik kesme işlemi yapılamayacak” dedi.

KESTİNTİ YAPAN FİRMAYA CEZA

Başkan Yılmaz, geçtiğimiz hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği ile de elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek. Ayrıca elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapım aşamasındaki binaların elektronik sistem üzerinden takip edilecek. İnşaatı biten yapının elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine de ceza kesilecek."

Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar vermesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde dağıtım şirketine başvurması gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek” diye konuştu.

BAĞLANTI SÜRESİ AZALACAK

Öte yandan kullanıcıların herhangi bir sebeple elektrik dağıtım şirketine çağrı merkezi üzerinden ulaşma süreci iyileştirilecek. Aynı şekilde bağlantı taleplerinin karşılanma süreleri kı-saltılarak kullanıcıların memnuniyeti artırılacak.