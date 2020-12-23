Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

81 ilde Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edildi. Firmalardan savunma alındı. Ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep edildi. Bunlar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda ele alındı. Kurulu, gerçekleştirdiği dokuz toplantıda; başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası kesti. 2114 başvurunun incelemesi ve firmaların savunma süreci devam ediyor. Ayrıca denetimlerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı olduğu görülen ürünler için de gerekli işlemler yapılıyor. Bu arada maskede fahiş fiyatlandırma yapan 13 firma için de sözlü savunma aşaması sürüyor. Rekabet Kurumu, soruşturmaya ilişkin bildirisini 6 Ocak'ta yapacak.