Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneğinin (GİGDER) katkılarıyla İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça yayımlanan rehber sadece yabancılara değil yerlilere de yol gösterecek. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş bugüne kadar Türkiye’de 184 ülkeden 234 bin kişinin Türkiye'den taşınmaz aldığını dile getirerek "Rehberin inanılmaz bir değer üreteceğine inanıyorum" dedi. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal da, rehberin, Türkiye'nin 2023'teki 15 milyar dolarlık satış hedefine katkı sağlayacağını söyledi. Akbal, sözlerini şu şekilde sürdürdü: İTO ile gayrimenkul pazarını yurt dışı alıcı ve yatırımcılar ile buluşturmak için 'Home Turkey Home' projesini hayata geçirdik. Bu rehberde projenin ilk adımı hedefimiz doğru ve etkin bir tanıtımla, dünyada 400 milyar dolarlık değere ulaşan uluslararası gayrimenkul yatırım pazarında Türkiye'nin ilk beş pazar arasına girmesini sağlamak. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise rehber ile Orta Doğu'dan Çin'e, Rusya'dan İran’a kadar geniş bir coğrafyaya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.