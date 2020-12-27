Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil:

Arjantin’e uydu ihraç edeceğiz

Türkiye İnovasyon Haftası'da ikinci gününde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ'ın birçok projesi olduğunu belirterek “Bizim aslında eski köye yeni adet getirme mecburiyetimiz var. Proje çok olunca biz de çok eleman alıyoruz. Şu anda TUSAŞ’ta 10 bin çalışan var, inşallah 20 bine gidecek. Mühendis sayısını 1.200’den 3 bin 500’e çıkardık. Ciromuz da ortalama 2 milyar dolar. Onun da 10 milyar dolar olmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Kotil, şu anda Türksat 6A’yı paydaşlarla birlikte yaptıklarını, Türkiye’nin ilk yerli uydusunun olacağını, iki yıl içinde yörüngede bulunacağını anlatarak, "TUSAŞ olarak Arjantin’e de bir ortaklık olarak uydu ihraç edeceğiz. Gözetleme ve haberleşme uydusunda varız" dedi. Kotil, millî muharebe uçağı ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi: Dünyanın neresinde, neyin, nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Millî muharebe uçağını Amerikalılar 30 yılda yaptılar ama benim 30 yılım yok. TUSAŞ, kendini aşmak zorunda. Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz. 2023 yılı 18 Mart’ta motor çalıştıracak. Söyleyince hikâye gibi geliyor. Biz bunu inovasyonla yapacağız. Bu uçağın iki F16 motorundan daha büyük motoru var. Bunun için de bol miktarda titanyum kullanıyoruz. Bunu üç boyutlu yazıcıyla, vakum altında yapacağız. Şu anda 3D yazıcı titanyum teknolojini satın alıyoruz.

Prof. Dr. İsmail Demir:

İleri teknolojilerde bağımsızlık şart

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuşmasında savunma sanayisindeki yerli ve millî üretimin önemine vurgu yaptı. Bağımsız bir ekonomi ve savunma sanayii için teknolojinin önemine dikkat çeken Demir, “Savunma sanayimiz sadece bugünün muharebe ortamına değil, geleceğin harp teknolojilerini şimdiden değiştirmek üzere çalışmaya devam ediyor. Bunlar arasında elektromanyetik silahlar ve lazer silah sistemlerini sayabiliriz. Stratejik ve taktik düzeylerde güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü mühimmat, güdüm kiti ve füzelerimizin üretimleri yerli ve millî olarak yapılıyor. Hibrit uzay roket motoru, projemizi fırlattığımız sondaj roketinin uzay sınırı kabul edilen 100 kilometreyi geçerek uzaya çıkan ilk Türk aracı olması açısından çok önemli” diye konuştu.

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız:

Uzayda da otel kurulabilecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde çalışmalarını sürdüren astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ise şunları söyledi: Bugüne kadar insanlığın ürettiği bilgiden daha fazla şeyi son 100 yılda üretmiş olduk. O sebeple hayatımıza inovasyonu katmamız gerekiyor. Kattığımız inovasyonla da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor çünkü geliştirdikçe zamana ayak uydurabileceğiz. Biz ve bizden önceki insanlar uzay teknolojilerini ulaşılamaz olarak görürdü ama uzay teknolojileri ve uzaya çıkış çok daha ucuzladığında örneğin Uzayda bir otel kurulabilecek. Bu otelde çalışan insanlar ise astronotlar olacak. Yani bu şekilde farklı farklı mesleklerde devamı gelecek.

Tansu Yeğen:

Robotlar işimizin yarısını alacak

UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen yaptığı konuşmada değişen dünya, yazılımın iş dünyası ve hayatımıza etkileri, yapay zekâ, otomasyon, büyük veri ve 5G konuları üzerinde durdu. Yeğen, “Robotlar işlerimizi alacak mı sorusunu çok soruyorlar bana. Alabilirler ama doğru becerileriniz varsa daha da iyi bir kariyeriniz olabilir. Yapay zekâ önümüzdeki 10 yılın en önemli iş fırsatı. Robotlar 2025'te 97 milyon yeni iş meydana çıkaracak ve 85 milyon iş ise yok olacak. Biz 2025 yılında yarı yarıya bir oranda robotlarla işleri paylaşacağız. Çalışanlarımızın yüzde 50’sinin becerilerini önümüzdeki beş yıl içinde güncellemek zorunda” dedi.

Güzel görünmek istiyoruz

Zoom ile yüz estetiği önem kazandı

Panellerden biri de ‘Estetik Cerrahide İnovasyon’ oldu. Panelde, estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahlar Yakup Avşar ve Dilek Avşar birbirinden çarpıcı bilgiler paylaştı. Dilek Avşar estetik cerrahi ve uygulanalar noktasında Türkiye’nin üst seviyedeki ülkelerden biri olduğunun belirterek, hasta sayıları noktasında Amerika’yı yakalayacağımızı ifade etti. Panelde ayrıca pandemi ile hayatımızın değişmez parçalarından biri hâline gelen ‘Zoom’ gibi sanal toplantı uygulamalarının yüz estetiğinde yükselmeye sebebiyet verdiğinin altı çizildi.

Siber güvenlik uzmanı Curran:

6 karakterli şifre bir saniyede kırılıyor

Siber güvenliğin nasıl sağlanması gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulunan etkinliğe katılan Teknoloji İletişimcisi Ulster Üniversitesi Profesörü Kevin Curran, “Yapacağınız en önemli şey cihazlarınızı güncellemek. Ama şifre yöneticisi kullanmaya özen gösterin çünkü ziyaret ettiğiniz her bir site için uzun ve karmaşık şifreler olacaktır. Buradaysa hatırlamanız gereken tek şey bir ana şifre olur. Şifre yöneticisi kullanamıyorsanız o zaman şifrelerinizin olabildiğince uzun ve karmaşık olmasına dikkat edin. Altı karakterli bir şifreyi kırmak için ortalama bir oyun GPU'sunda artık bir saniye yetiyor. Ama şifreyi 12 karakterli yaparsanız onu kırmak iki bin sene sürecektir. Ziyaret ettiğiniz tüm sitelerde çok faktörlü kimlik doğrulamayı devreye almayı unutmayın. Umuma açık kablosuz bağlantılara evinizde kendi şifrenizle kullandığınız kablosuz bağlantılardan farklı yaklaşın. Bir ağ üzerinde yaptıklarınıza dikkat edin ve telefonunuzda veya cihazınızda uygulama kullanıyorsanız, bu uygulamaları kaldırın çünkü belki de bunlar hacker’ların cihazınıza girmek için kullandığı saldırı unsuru olabilirler” dedi.

Prof. Dr. Özdarendeli:

İkinci doz aşılamaları Faz-1 kapsamında bitirdik

Yerli koronavirüs aşı çalışmalarını başarıyla yürüten Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, önce koronavirüs kaynaklı pandemilerin tarihçesi hakkında bilgiler verdi, sonra da koronavirüs pandemisine yönelik yürütülen aşı çalışmalarının güncel durumunu paylaştı. Özdarendeli, Erciyes Üniversitesinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda ikinci doz aşılamaları Faz-1 kapsamında bitirdiklerini belirterek “Bundan sonra yaklaşık üç haftalık bir süre içerisinde 21. gün, 35. gün ve 43. günlerde alınacak kan numuneleri ile birlikte aşının etkin olup olmadığı, antikor oluşup oluşmadığı ortaya konulacak. Bu gönüllüler bir yıl boyunca takip edilecek. Sonuçlar istenildiği gibi çıktığı takdirde faz çalışmalarına bu aşamalardan sonra devam edilecek” dedi.

TOGG CEO'SU Karakaş:

Özgün, millî ve doğuştan elektrikli otomobiller üreteceğiz

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesi ile ilgili son gelişmeleri anlattı. Otomobilin yakın zamanda telefonlar gibi bir dönüşümden geçip tamamen akıllı hâle geleceğini söyleyen Karakaş, “Tüm haklarıyla bize ait, tamamen özgün ve millî, yerlilik oranı üst seviyede, sonradan değil doğuştan elektrikli otomobil üretimi için planlarımız doğrultusunda çalışmayı sürdürüyoruz. Projemiz hedeflerimize uygun ilerliyoruz. Teknoloji platformu oluşturduk. Bu teknoloji platformunu oluştururken 2022 yılında Avrupa'daki NCAP’ten beş yıldız sertifikasını hedefliyoruz, bunun üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.