Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 260 metreye ulaştı. Böylece gövdesinin tamamlanmasına sadece 10 metre kaldı. Yüklenici firma tarafından baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor. 2021 sonunda tamamlanması planlanan dev baraj, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Kurulu gücü 558 MW olan Yusufeli Barajı’nın, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl olacak. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.