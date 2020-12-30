Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli Sandığı kapsamında emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk “Ocak ayının 1’i ve 3’ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız” dedi. Bu kapsamda aylıklarını her ayın; 1’inci günü almakta olanlara dün hesaplara yatarken, 2’nci ve 3’üncü günü almakta olanlara bugün, 4’üncü ve 5’inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021’de ödeme yapılacak.

DEVLET KORUMASINDAKİ 1.093 GENÇ İŞE YERLEŞTİRİLECEK

Öte yandan Bakan Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1.093 genç için yerleştirme yapılacağını açıkladı. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun "www.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinde yayınlandığını ifade eden Selçuk," www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden de tercihlerin yapılabildiğini söyledi. Selçuk'un verdiği bilgilere göre 1.093 atamadan 364'ünün ilköğretim ve ortaokul, 581'inin ortaöğretim, 73'ünün ön lisans ve 75'inin lisans eğitim düzeyinde olacak. Tercihler 10 Ocak 2021'e kadar devam edecek.