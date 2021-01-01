Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online ve az sayıda fiziki katılımla gerçekleşen toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı konuşmada ihracatın bir memleket meselesi olduğunu belirtti ve "Son aylarda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Aralık ayında daha büyük bir rekor bekliyoruz. İhracatta V çıkış yapıyoruz. Türkiye'nin yıldızı 2021'de daha da parlayacak" diye konuştu.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 5 Aralık tarihini Dünya Türk Kahvesi günü olarak benimsetmek istediklerini belirterek "Yarınlarda yurt dışına çıktığınızda mutlaka Türk kahvesi isteyin. Türk kahvesini hep birlikte marka yapalım" dedi. Bir el birliği çağrısı da Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu'ndan geldi. Eroğlu "Plastiğin hayatımızda yeri çok, doğada yeri yok" diyerek bir kampanya başlattıklarını, geri dönüşüm ve sıfır atık için el birliği, iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de, 2020'nin gıda güvenliğinin, toprağımızın hayati önemde olduğunu hatırlattığını belirterek "Gıdamıza, toprağımıza sahip çıkalım" çağrısı yaptı.

EKONOMİYE KATKI ÖDÜLÜ

Toplantıda ekonomi gazeteciliğine katkıda bulunan iş insanlarına ve medya kuruluşlarının ekonomi yöneticilerine Türkiye ekonomisine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Törende ekonomi gazeteciliğinde 20 yılı geride bırakanlara da plaket verildi.