Covid-19 tüm dünyayı hem sağlık hem de ekonomi alanlarında tehdit etmeyi sürdürürken, 2020'de esnaf ve sanatkarlar için devreye alınan destekler "panzehir" oldu. Bu kapsamda;
- Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ertelendi. Pek çok faaliyet alanında KDV yüzde 18’den yüzde 8’e ve yüzde 8’den yüzde 1’e çekildi.
- İş yeri kiralamalarında stopaj yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülürken, istihdamın korunması kaydı ile “İşe Devam Kredi Desteği” ve kısa çalışma ödeneği sağlandı.
- 2021'de 3 ay boyunca aylık 1.000 lira olmak üzere, toplam 3 bin lira hibe desteği verileceği açıklandı.
- İş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, 500-750 lira verilmesi yönünde de karar alındı.
- KOBİ’lerin kredi geri ödemelerinde 90 günlük gecikme süresi 180 güne çıkarıldı.
- Esnaf ve sanatkarlar yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli krediler ile desteklendi.
- 2020'de, 962 bin 302 esnaf ve sanatkara 40,3 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı.
- 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz kredi imkanından da 751 bin 721 esnaf yararlandı. Bu kapsamda da 18,6 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı.
- Öte yandan esnaf ve sanatkarların geri ödemelerinde 5,8 milyar lira kredi taksiti ertelendi.
- 30 bin esnafın toplam 650 milyon lira tutarındaki gecikmiş borcu yapılandırıldı.
- "KOBİ’lerin Yanındayız" kampanyasından 3.761 KOBİ yararlanarak, e-Ticaret ile tanıştı.