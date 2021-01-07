Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunlardan biri, son yıllarda bütün dünyadan sipariş gelen gemi ve yat sektörü. 27 sektör arasında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 31,9 ile gemi ve yat sektörü oldu. Söz konusu dönemde sektör en fazla dış satımı 366 milyon 7 bin dolarla Norveç'e gerçekleştirirken Marshall Adaları 237,7 milyon dolarlık, Rusya ise 139,9 milyon dolarlık satışla ilk üçte yer aldı. İstanbul, 799 milyon 33 bin dolarla gemi ve yat ihracatının yüzde 71'ini sırtladı. Geçen yıl 828,5 milyon dolarlık gemi, 144,3 milyon dolarlık yat, tekne ve bot, 154,6 milyon dolarlık römorkör, 140,8 milyon dolarlık feribot, 49,1 milyon dolarlık deniz tankeri ihracatı yapıldı.

Yaş meyve ve sebze ihracatçıları 2,7 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırarken, 200 ülkeye ihracat yapan mobilyacılar en fazla satışı Irak, Almanya, Suudi Arabistan'a yaptı. Sektör, ABD'ye dahi mobilya ihraç etti.