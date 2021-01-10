Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları geçen haftayı oldukça hareketli geçirdi. Pazartesiye 1.950 dolardan başlayan ons altın, cuma günü 1.849 dolardan kapandı. Haftalık değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı. ABD'de siyasi belirsizliğin son bulması ve ülkede tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş, ons fiyatını aşağı çekti. İçeride 24 ayar altının gram satış fiyatı da geçen hafta yüzde 3'e yaklaşan düşüşle 438 liraya kadar geriledi. Altın fiyatlarının geleceğine dair farklı beklentiler öne sürülüyor. Kısa vadede yaşanan gerilemenin ABD 10 yıllık tahvil faizlerinden kaynaklandığını dile getiren analistler "Geçen yıl pandemi nedeniyle yüzde 1,90’lardan yüzde 0,50’ye gerileyen ABD faizleri, yeniden yüzde 1'in üzerine çıktı. Ons ile faiz arasında ters korelasyon söz konusu. ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 1,20’ye doğru yükseliş ihtimali bulunuyor. Bu durumda ons altın, baskı altında kalacak. Gram altında ise 430-440 TL bandı, kısa vadeli toparlanma bölgesi olabilir" görüşünü dile getiriyor.

İYİMSER BEKLENTİLER DE VAR

Öte yandan pandeminin devam ettiğini hatırlatan analistler; merkez bankalarının işsizlik ve borç ile mücadele amacıyla para basmaya devam edeceğini, yatırımcıların da muhtemel enflasyona karşı korunmak için altına ilgilerinin süreceğini ifade ediyor.

¥ Goldman Sachs, gelecek 12 ay için onsun 2.300 doları görebileceğini belirtiyor.

¥ TD Securities, FED'in düşük faizi koruyacağını, altın fiyatlarının 2.000 doların üzerine çıkmasının mümkün olduğunu düşünüyor.

¥ BNP Paribas, fiyatların yılın ikinci çeyreğinde 2.010 dolara yükselebileceğini ifade ediyor.

¥ Küresel negatif getirili tahvil miktarının 16,5 trilyon dolarla rekor kırdığına dikkat çeken Citi analistleri, 6-9 ay içinde onsun 2.100 dolara doğru hareketlenmesini öngörüyor.