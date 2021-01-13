Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi. İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek.

ÖNCE CEZA SONRA LİSANS İPTALİ

WhatsApp’a 8 Şubat tarihine kadar süre tanıyan KVKK, bu tarihe kadar şirketin geri adım atmaması durumunda kişisel verilerin korunması amacıyla yaptırımları devreye sokacak. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlü olan Kurul, ilk etapta şirkete para cezası kesecek. Kurul, Kanun’un 18. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği ve Kurul tarafından verilen kararlara uyulmadığı gerekçesiyle şirkete iki ayrı hususta toplam 2 milyon lira para cezası kesebilecek. Kurul’un ikinci adım olarak ise kanun kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazı yazarak, WhatsApp uygulamasının engellenmesini talep edebileceği öğrenildi. Öte yandan WhatsApp'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada geri adım atılmayacağı belirtildi.