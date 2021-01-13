Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herkesi tasarruflu armatür kullanarak kaynakları korumaya davet eden Artema, banyo ve mutfaklarda su tasarrufu yapmayı sağlayan farklı teknolojilerle donatılmış armatürler bulunduğuna dikkat çekerek hem geleceğe hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için çağrı yaptı.

Tasarruflu armatür seçmek için nelere dikkat edilmeli?

Şirket, armatür seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı: “Avrupa Birleşik Su Etiketi' sertifikasına sahip armatürler, A sınıfı su tüketimiyle konfordan ödün vermeden doğaya saygılı bir çözüm sunuyor. Özel perlatörleri sayesinde dakikada 5 litre su akışıyla 4 kişilik bir ailenin su tüketimini yüzde 30 azaltıyor.

Suyun akışını kontrol altına alan ve sıcaklığını sabitleyen termostatik banyo ve duş bataryaları, yalnız suyu değil enerjiyi de tasarruflu kullandırarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Termostatik bataryaların tasarruf butonu sayesinde, su kademeli olarak açılarak yüzde 50'ye varan su tasarrufu elde ediliyor.

Tasarruflu kartuşu bulunan eviye bataryaları sayesinde ise mutfakta enerji tasarrufu yapılabiliyor. Armatür orta konumda açıldığında, kombinin gereksiz yere çalışarak enerji harcamasına engel oluyor. Böylece sıcak su tüketimi azaltılarak, konutlarda yüzde 60'a varan doğalgaz ve elektrik tasarrufu sağlıyor''.