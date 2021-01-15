Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Türkiye'nin en çok kullanıcıya sahip ödeme platformu Paymes'in verilerine göre 2020’de Türkiye’de sosyal ticaret yaklaşık yüzde 80 artarken, vatandaşlar oyun, eğlence, el emeği ve kişiselleştirilmiş ürünler, moda/aksesuar ürünleri, dijital servisler, danışmanlık hizmetleri ile ev/ofis araçları kategorilerinde alışverişlere yöneldi. Sosyal ticaret daha çok Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşırken en fazla artış Doğu Anadolu’da yaşandı. Bölgede özellikle el emeği ürünlerin satışları dikkat çekti. Paymes Kurucu Ortağı Sabrican Zaim, sosyal ticaret yapan 1 milyon satıcıdan 589 bin 244’ünün ödemelerini Paymes aracılığıyla gerçekleştirdiğine değinerek “Paymes linkleri aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin ağırlıklı kısmı web.paym.es, WhatsApp ve Messenger üzerinden gerçekleşti. Birden fazla kullanıcıdan ödeme almasına imkân sağlayan Paymes Ödeme Paneli ise en çok kullanılan ikinci ürün oldu. Covid-19 ile büyüyen Sosyal Ticaretin 2027’deki dünya pazar büyüklüğünün 605 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz” dedi. 2021’de Facebook Commerce Programı kapsamında Facebook üzerinde uçtan uca hizmet veren bir ödeme platformunu da devreye alacaklarını dile getiren Zaim “Paymes olarak 2020’de 3,5 kat büyüdük ve 1,5 milyar ödeme işlemine aracılık ederek ciroyu dörde katladık. Şu an Türkiye ve Azerbaycan'da hizmet veriyoruz. 2021'de İngiltere’ye de açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.