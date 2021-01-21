Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

AVM’lerde güvenlik hizmeti veren şirketlerden Securitas’ın Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, alınan tedbirler sayesinde AVM’lere girişte tespit edilen riskli kişi oranının yüzde 1’e düştüğünü söyledi. Kösereisoğlu “HES uygulamasında şimdiye kadar, çoğu AVM olan 83 noktada toplam 1 milyon 30 bin 998 sorgu yapıldı. Yaklaşık yüzde 1 oranında riskli misafir tespit edildi ve bu misafirlerimizin AVM’ye girmelerine izin verilmedi. Bu rakam HES uygulamasının ilk günlerinde yüzde 10 seviyesindeydi, alınan önlemlerin etkisiyle riskli misafir sayımızda ciddi bir düşüş yaşandı” dedi. AVM girişlerine tıpkı ateş ölçer kameralar gibi kiosklar yerleştirilmesini planladıklarını anlatan Kösereisoğlu “Böylece ziyaretçiler HES kodlarını kendileri okutabilecek ya da sisteme girebilecekler. Bu uygulama girişlerdeki teması da azaltacak. Ziyaretçiler kameralara HES kodlarını kendileri okutarak giriş yapabilecek. Eğer ziyaretçi riskli ise kiosk farklı bir uyarı sesi çıkartarak, çevreyi uyaracak. HES kodunu yazılı olarak girilmesi gereken durumlarda ise yine kioskun yanında elinde kablosuz klavye ile bir güvenlik görevlisi kendilerine yardımcı olacak. Ziyaretçilerle temas etmeden söyledikleri HES kodunu sisteme girerek, işlemi tamamlayacak” diye konuştu. Dijital yatırıma 2021 yılı için 16 milyon lira bütçe ayırdıklarını ifade eden Kösereisoğlu, şöyle konuştu: Dijitalleşme sürecimiz pandemi sürecinde daha da hız kazandı. Özel olarak tasarlanan artırılmış gerçeklik gözlükleri hayatımıza giriyor. HES kodlarını okutularak girilmesi zorunlu olan yerlerde, örneğin AVM’lerde, güvenlik görevlilerinin gözündeki bu gözlükler aracılığıyla, HES kodları anında okutularak, girişlerdeki yoğunluğun önlenmesi planlanıyor. Drone kullanımı için de hazırlıklarımıza başladık. İzinler tamamlanırsa nisan ayı gibi Türkiye’de kullanmaya başlayacağız.