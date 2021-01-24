Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'de kullanım alanı her geçen gün artan solucan gübresinin de sahtesini yaptılar. Kaçak yollarla üretim yapan firmaların daha çok satış yapabilmek için solucan gübresine kömür tozu ve kimyasal madde kattığı ortaya çıktı.

ŞİKÂYET YAĞIYOR

Çanakkale Biga'da solucan gübresi üretimi yapan Wormy'nin sahibi Cem Ersin bu yönde çiftçilerden çok sayıda şikâyet aldıklarını ifade ederek, maalesef üreticilerin kendi elleriyle sektörü baltaladığını söyledi. Şu an Türkiye'de 100'ün üzerinde lisanslı firmanın üretim yaptığını, lisanssız üretimin ise bunun 10 katı olduğunu belirten Ersin "Katı olarak üretilen bu gübre sıvılaştırıldıktan sonra kullanıma hazır hâle geliyor. Ancak kaçak üretim yapan firmalar birçok hileye başvuruyor. Ayrıştırma işlemini potasyum hidroksit ile yani kezzabın ham maddesi ile yapıyorlar. Bu da gübrenin içerisindeki yararlı bakterileri öldürüyor. Bakteri aşılıyor ama aynı etkiyi göstermiyor. Ayrıca gübrenin içerisine kömür tozu ve daha konsantre olması için kimyasal maddeler katıyorlar. Sahte gübreler de su oranı da daha fazla oluyor" dedi.

Wormy'nin ise Tarım Bakanlığı Sertifikasına sahip Türkiye’deki birkaç firmadan biri olduğunu dile getiren Ersin "Aynı şekilde uluslararası organik ürün sertifikasına sahibiz. Biga'da 5 bin metrekare alan üzerinde üretim yapıyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 1.500 ton. Türkiye'de solucan gübresi daha çok Kanada menşeili kırmızı solucanlardan üretiliyor. Çünkü bu solucanlar çok hızlı üreme yeteneğine sahip. Tesisimizde 10-15 metrekarelik teknelerde hayvan gübresi ve çürük meyve sebze fermente edilerek solucanın yemeği hâline getiriliyor. Bir teknede ortalama 10 bin solucan bulunuyor. Solucanlar bunu yedikten sonra dışkı olarak çıkarır. Buna solucan gübresi diyoruz. Tesisimizde katı hâldeki bu gübreyi su ile parçalayarak partiküllere ayırıyoruz. Bunu Türkiye'de yapabilen bir kaç firmadan biriyiz. Böylece gübre içerisindeki bakteriler ölmüyor" diye konuştu.

BOZA GİBİ OLMALI

Solucan gübresi alımında dikkat edilmesi gereken konular hakkında da tavsiyelerde bulunan Ersin şu bilgileri verdi: Solucan gübresi alırken firmanın lisansı var mı mutlaka kontrol edin. Aldığınız ürünün boza kıvamında olması gerekiyor. Balçık gibi olmamalı. Gerçek solucan gübresi kokmaz. Sahtesi açık çay rengindedir ve dışkı gibi kokar. Rengi koyu kahverengi olmalı.

YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Cem Ersin, solucan gübresinin minimum yüzde 30 verimlilik artışı sağladığını belirterek "Yüzde 100'e kadar verimlilik artışı sağlıyor. Biz bazı ürünlerde verimliliğin yüzde 500'e kadar çıktığını da gördük. Domates ve salatalıktan tutun da çilek, elma, ayva ve mandalinaya kadar toprakta yetişen bütün ürünlerde kullanılabiliyor. Tamamen organik. Bu gübreyi kullanan çiftçinin tarım ilacı atmasına da gerek kalmıyor. Kimyasal gübre kullanımını da minimum seviyeye düşüyor" dedi. Ersin, solucan gübresinin doğru kullanımın da önemli olduğuna değinerek "Dekar başına sezon boyunca 5-10 litre gübre kullanılıyor. Yaprak üzerinden ya da damlama olarak verilebiliyor. Her sulamada bir litre veriliyor" ifadelerini kullandı. Solucan gübresinin ortalama fiyatı ise 1 litre için 25 lira, 5 litre için 149 lira ve 20 litre için 329 lira.