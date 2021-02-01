Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,29’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 19,00 puanlık artışla 1.492,45 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi de yüzde 2,18 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle kapattı
01.02.2021 - 18:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 1,29’luk yükselişle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
764409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764409.aspx
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