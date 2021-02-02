Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli iki sayılı listede yer alan elektrikli araç tiplerinde farklı oranlarda ÖTV artışı yapıldı.



Buna göre ÖTV oranı motor gücü 85 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kW'yi geçen fakat 120 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarla yüzde 7'den yüzde 25'e, motor gücü 120 kW'yi geçen elektrikli araçlarda yüzde 15'ten yüzde 60'a yükseltildi.