Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu-Giresun Havalimanı Terminal Binasında bulunan 211 m²’lik mahal ilanda belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilecek.

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