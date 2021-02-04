Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu-Giresun Havalimanı Terminal Binasında bulunan 211 m²’lik mahal ilanda belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Havalimanındaki kafeterya alanı kiraya verilecek
04.02.2021 - 01:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek.
Etiketler : Ordu-Giresun Havalimanı,
765006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765006.aspx
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