Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan düzenlemeye göre enflasyona etki eden fiyat artışlarının gösterildiği sepete, pandemide bağışıklığı güçlendirici etkisi ile öne çıkan turşu ile, yine pandemide evden çalışmada rahatlık sebebiyle talebi artan sweatshirt sepete dahil olan ürünler oldu. Sepetten çıkan maddeler ise tere, erik, normal buzdolabı, karışım kumaşlar ve şofben olarak belirlendi.

Sepetteki ürünlerin ağırlıklarında da değişiklik yaşandı. 415 madde ve 901 madde çeşidinin yer aldığı sepetteki ağırlık oranlarında da farklılık görüldü. Buna göre oranlar, alkollü içecekler ve tütün için yüzde 4,88, giyim ve ayakkabı için yüzde 5,87, konut için yüzde 15,36, ulaştırma için yüzde 15,49, ev eşyası için yüzde 8,64 olarak belirlendi. Salgında yok satan kuru maya kilogram fiyat olarak değerlendirmeye alınacak. Ayrıca beyaz peynir, sigaralar, diğer sağlık ürünleri, otomobil ve resmi evraklarla ilgili hizmet ücretlerinin de sepetteki ağırlığı artacak.