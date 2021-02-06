Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Bu artış, gıdaya olan talebin arttığını da ortaya koydu. Sektörlere göre bakıldığında tarım ihracatında en fazla dış satımı, 601 milyon dolarla hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü gerçekleştirdi. Söz konusu sektörü 279 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 217 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 191 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 129 milyon dolarla meyve sebze mamulleri izledi.