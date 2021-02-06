Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı da, geçen yıl, 2019'a kıyasla yaklaşık 21,6 kat artarak 244,9 milyon dolara ulaştı. Maskelere en fazla talep Almanya'dan geldi ve bu ülkeye 31,4 milyon dolarlık ürün satıldı. Fransa, Libya, Çin ve Romanya da ilk 5'te yer aldı. Geçen yıl Türk kolonyasını en çok satın alan ülke de, 7,6 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi Hollanda, Irak, ABD ve İngiltere izledi.