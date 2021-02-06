Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı da, geçen yıl, 2019'a kıyasla yaklaşık 21,6 kat artarak 244,9 milyon dolara ulaştı. Maskelere en fazla talep Almanya'dan geldi ve bu ülkeye 31,4 milyon dolarlık ürün satıldı. Fransa, Libya, Çin ve Romanya da ilk 5'te yer aldı. Geçen yıl Türk kolonyasını en çok satın alan ülke de, 7,6 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi Hollanda, Irak, ABD ve İngiltere izledi.
Dünyanın maskesi Türkiye'den gitti
06.02.2021 - 02:25 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 02:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği 2020 yılında kişisel hijyen ürünleri ve tıbbi ürünler büyük ilgi gördü.
Etiketler : maske,maske üretimi,maske ihracatı,
765474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765474.aspx
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