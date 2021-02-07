Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe ilçelerindeki ilanda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
54 adet taşınmaz kiraya veriliyor
07.02.2021 - 15:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmaz kiraya verilecek.
Etiketler : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
765867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765867.aspx
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