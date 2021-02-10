Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

128 şubede hizmet veren Eminevim; artan faiz oranları nedeniyle konut ve araç satışlarında yaşanan durgunluğa rağmen teslimatlarını artırmaya devam edecek. Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal "Bu yıl 15 bine yakın konutun ve 12 binden fazla aracın müşterilerimize teslim edilmesi planlanıyor" dedi.