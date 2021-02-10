128 şubede hizmet veren Eminevim; artan faiz oranları nedeniyle konut ve araç satışlarında yaşanan durgunluğa rağmen teslimatlarını artırmaya devam edecek. Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal "Bu yıl 15 bine yakın konutun ve 12 binden fazla aracın müşterilerimize teslim edilmesi planlanıyor" dedi.
Eminevim 4 dakikada bir teslimat yapacak
10.02.2021 - 05:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Faizsiz Elbirliği Sistemi ile geçen yıl Türkiye genelinde 23 bin 616 konut ve araç teslimatı gerçekleştiren Eminevim; 2021'de hedeflediği 27 bini aşkın teslimatla, her 4 dakikada bir kişiyi faizsiz ev veya araç sahibi yapacak.
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766437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/766437.aspx
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