Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu şirketler, BOTAŞ ile TPAO'nun bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited tarafından kurulacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Buna göre "Turkish Petroleum International AŞ", "BOTAŞ International AŞ" ve "Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ" adlı üç şirket faaliyete geçecek. Kurulacak üç şirketin toplam kuruluş sermayesi, 1 milyar 653 milyon 500 bin dolar karşılığı Türk lirası olarak belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre ilk gaz 2023'te çıkarılacak. Sakarya Gaz Sahası’nda yıllık 10 milyar metreküpe kadar doğalgaz üretimi gerçekleşebilecek. Böylece Türkiye’nin yıllık doğalgaz talebinin yüzde 22’sinin, yaklaşık 40 yıl boyunca bu rezervden sağlanması hedefleniyor. Yapılan yeni sismik çalışmalarla birlikte rezerv miktarlarında yeni revizyonlar da söz konusu olabilecek.