McGettigan "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir. Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor. Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz. Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır" açıklamasını yaptı.
IMF'den Türk ekonomisine övgü
18.02.2021 - 12:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'dan Türk ekonomisine övgü geldi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan,
768618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/768618.aspx
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