Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Küresel danışmanlık firması McKinsey & Company tarafından yapılan araştırmaya göre, söz konusu gelişme 2030 yılına kadar gerçekleşecek. İlk sekiz ekonomide "kaç işçinin iş değiştirmesi gerekebileceğine" dair önceki tahmin, yüzde 12 artırıldı. Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'de, her 16 kişiden birinin mesleğini değiştirmesi muhtemel görünüyor. Söz konusu 100 milyon çalışanının 17 milyon kadarının ABD'de olacağı belirtiliyor. Kriz, özellikle perakende ve konaklama sektöründeki düşük ücretli işlerde çalışan her 10 kişiden birini etkileyecek. Rapora göre Avrupa ve ABD'deki etnik azınlıklar, gençler, kadın çalışanlar ve daha az eğitimli işçiler, pandemiden en çok etkilenecek kişiler arasında... Bu kategorideki kişilerin artık yeni bir kariyer arayışında olma ihtimalleri oldukça yüksek... Siyah ve İspanyol işçilerin meslek değişikliğine ihtiyaç duyma ihtimalleri ise, beyaz işçilerden 1,1 kat daha fazla...