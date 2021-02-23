Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narenciyede de sıkıntı olduğunu belirten Zaimoğlu, "Normalde bu aylarda sulama hiç gerekmezken, bu ihtiyaç doğmaya başladı. Elimizdeki su kapasitesinin yeterli olmama riski var. Son 90 yılın en kurak kışını yaşadık. Bu gelişmeler verim düşüşü olarak geri dönecektir" diye konuştu. Sıcaklıklardaki ani değişimlere değinen Zaimoğlu, şöyle devam etti: 10 gün önce Çukurova'da yüksek sıcaklıklar sebebiyle ağaçlar çiçek açmaya başlamışlardı, şimdi don riski ile karşı karşıyayız. Elimizdekilerle yetinelim ve gıda israfına da bir şekilde son verelim.