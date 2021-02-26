Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şekercilik mamulleri sektörü 644 milyon dolarlık, çikolatalı şekercilik mamulleri sektörü ise 633 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, “2021 yılında dünya genelinde Covid-19 virüsünün aşısının bulunmuş olması ve uygulanmaya başlamış olması ihracat sektörlerimizi umutlandırıyor. Dünya mal ticaretinde yüzde 8 artış öngörülüyor. Döviz kurları ihracatımızı olumsuz etkilemediği takdirde şekercilik mamulleri sektörümüzün 2021’de 1,5 milyar dolar ihracata ulaşacağına inanıyoruz” diye konuştu. En fazla ihracat 153 milyon dolarla Irak’a 143 milyon dolarla ABD’ye, 52 milyon dolarla İran’a yapıldı.