Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdek’te de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkmasına karşın balık fiyatları düşmedi. Isınan havalarla birlikte seyyar balıkçıların tezgahlarında işler durgunlaştı. Geçtiğimiz ay bölgemizde yaşanan elverişsiz hava koşulları nedeniyle seyyar balıkçı tezgahlarının önlerinin boş kaldığı ve fiyatların tavan yaptığı Erdek’te havaların ısınmasıyla birlikte balıkçılar yine denize açıldılar.

Erdek’te uzun yıllardır seyyar balıkçılık yapan Turan Çotak da satışa sunduğu balıkların günlük ve taze olmasına karşın fiyatların yüksek olmasından kendilerinin de mutluluk duymadığını vurgulayarak, “Fiyatların, havaların ısınmasıyla birlikte düşmesini biz de bekliyorduk. Bu gerçekleşmeyince biz de şaşırdık” dedi.