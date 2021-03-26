Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Denizli Acıpayam Belediyesi tarafından inşaat alanı belirlenen yere 53 adet iş yeri yapımı için ihale düzenlenecek. Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Denizli'de oto galericiler sitesi yaptırılacak
26.03.2021 - 05:40 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 05:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Acıpayam Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, açık ihale usulü ile 53 adet iş yeri yapımı için ihale düzenleneceği duyuruldu.
Etiketler : Acıpayam Belediyesi,
777479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/777479.aspx
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