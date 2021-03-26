Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Denizli Acıpayam Belediyesi tarafından inşaat alanı belirlenen yere 53 adet iş yeri yapımı için ihale düzenlenecek. Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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