Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödüllere hamilik yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; 1075 başvuru, 250 bini aşkın halk oylamasının yapıldığını öğrendiğini, yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu belirtti. Bu fikirlerin her birinin günün birinde insanlığın hizmetine sunulacağını anlatan Emine Erdoğan, dünyada 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu, bu sayının neredeyse dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

Viking Temizlik, Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri kategorisinde birinciliği, dünyada ilk olan "Engelsiz Temizlik" projesi ile hak etti. Viking Temizlik ve Kozmetik A.Ş. Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Gökçe Hatipoğlu, bu kıymetli ödülün yeni projeler için cesaret verdiğini ve duyduğu memnuniyeti belirtip, proje hakkında bilgi verdi. Hatipoğlu "Görme engellilerin temizlikteki gözü oluyoruz, rehberliğinde başlattığımız projede yola çıktığımızda gördük ki, Türkiye’de düşük derecede görebilen kişilerle birlikte yaklaşık 1 milyon kişiye yakın görme engelli vatandaşımız var. Telefon, görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarının her aşamasındaki en büyük yardımcısı. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz yazılımla, Viking marka temizlik ürünlerimizin etiketlerinin üzerine QR kodlar ekledik ve bu QR kodları algılayıp, sesli olarak tüm ürün bilgilerini okuyacak Engelsiz Temizlik Mobil Uygulamasını oluşturduk. Android ve IOS üzerinden cep telefonlarına kolaylıkla ücretsiz olarak indirilebilen "Viking Engelsiz Temizlik Aplikasyonu" ile kullanıcı, ürünleri birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliyor. Kod okutulduğunda; ürün ismi, gramajı, kullanım alanları, kullanım talimatı, dikkat edilecek hususlar ve iletişim bilgileri kullanıcıya aktarılıyor. Böylece görme engelli bireyler başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan temizlik yapma özgürlüğüne kavuşuyor. ‘Engelsiz Temizlik’ projesi aynı zamanda, ürün hakkındaki doğru bilgilere kolay erişilmesini sağlayarak yanlış ürün kullanımından kaynaklanan sağlık sorunlarını da ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor" dedi.