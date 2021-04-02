Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan hidrojen, Konya’da kurulan laboratuvarda doğalgaz ile harmanlanıp temiz enerji olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojenin belirli oranda doğalgaza enjekte edileceği ve performansını artıracak laboratuvarın açılışını bugün yapacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojenin doğalgazla harmanlanmasından elde edilen kompozit gazın kullanımıyla temiz enerji, orta vadede tüm Türkiye’ye yayılacak. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını büyük oranda azaltmayı hedefleyen Enerji Bakanlığı, bu hamlesi ile doğalgazda verimliliği de artırılacak. AKSA Doğalgaz ve ENERYA Enerji tarafından finanse edilen yenilenebilir gaz üretimi projesi; GAZBİR-GAZMER tarafından yürütülüyor. 2020 yılının ilk aylarında başlatılan proje kapsamında kurulan tesis ile Konya’da, Türkiye’nin ilk "Power to Gas" hamlesi de başlamış oluyor. Düşük ve sıfır karbonlu hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojen anlamına gelirken, bir süredir enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan “kayıp halka” olarak değerlendiriliyor. Doğalgaz sistemlerine hidrojen enjekte projesinin ilk sonuçlarına göre; şu anki doğalgaz iç tesisatlarında ve tüketici cihazlarında önemli bir değişikliğe gerek kalmaksızın, hidrojeninin, dağıtım ağlarında doğalgazla birlikte en fazla yüzde 20 oranında karıştırılabileceği test edildi.