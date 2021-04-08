Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi birçok alışkanlıklarımızda değişikliğe yol açarken en çok sirke tüketiminde kendini gösterdi. Eskiden çoğunlukla mutfaklarda ya da temizlikte kullanılan sirke, bu dönemde sağlık amaçlı içilerek kullanımındaki artışla beraber hızla büyüyen kategorilerden biri oldu. Kemal Kükrer, sahibi olan Ajinomoto’nun Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hülya Gündoğan Uçarlar pandemi döneminde sirke satışlarının arttığına dikkat çekerek “Sirke pazarı geçen yıl mart, nisan ve mayıs ayında yüzde 118 büyüdü. Büyüme son 12 ay da devam etti. Toplamda pazar son bir yılda son yüzde 46 büyüdü. Büyümede pandeminin etkisi çok büyük. Pandemi döneminde insanlar aldığı meyve ve sebzeleri sirkede yıkamaya başladı. Bir şey daha oldu. Sirke içenlerin sayısı tam 10 kat arttı. Daha önceden her 10 kişiden biri sirke içerken bu oran pandemide yarı yarıya yükseldi. Tüketim alışkanlıklarındaki değişimin kalıcı olacağını düşünüyoruz” dedi. Kemal Kükrer olarak sirkenin daha içilebilir hâle getirmek için bu dört farklı ürünü tüketicilerle buluşturduklarını dile getiren Uçarlar “Sirke kolay ulaşılabilir, doğal ve oldukça faydalı bir ürün olmasına rağmen tadı ve kokusu itibarıyla aslında çoğu tüketici için kolay içilebilir bir ürün değil. Buna rağmen sirke tüketenlerin yarısının sağlıkları için sirke içiyor olması, önemli bir tüketici ihtiyacını, dolayısıyla bu bariyerin ortadan kalkmasıyla beraber yüksek bir potansiyeli de ortaya koyuyor. Sirkeyi meyve ve baharatlara destekleyerek daha içilebilir hâle getirdik. Yudumluk Sirkeler serisi çıkarmaya karar verdik. Ballı Elma Sirkesi, Sandaloz Sakızlı Elma Sirkesi, Elmalı Alıç Sirkesi ve Dört Hırsız Sirkesi adını verdiğimiz sirkeleri tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Sirkenin yararları saymakla bitmiyor. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar öğünlerde günde üç yemek kaşığı kadar tüketilen elma sirkesinin iştah kontrolünü sağlayarak ve insülin direncini kırarak sağlıklı zayıflamada etkili olduğuna işaret ediyor. Düzenli olarak uygun miktarda içilen elma sirkesinin organ çevresi yağlanmayı azalttığı, bel çevresi yağ depolarını erittiği ayrıca tokluk süresini uzattığını gösteriyor. Bal, alıç, ada çayı, biberiye gibi tıbbi otlar, sandaloz sakızı gibi reçinelerle lezzetlendirilerek ve inceltilerek hazırlanmış elma sirkeleri; sirkenin sağlık etkilerini artırmakla beraber, bağışıklık sistemini güçlendirmekten, virüslerden arınmaya, form tutmaktan, sindirimi rahatlatmaya kadar bir çok fayda sağlarken tüketimini de daha kolay ve keyifli hâle getiriyor.