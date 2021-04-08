Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak. TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, başvuru şekli ile son başvuru tarihiyle ilgili detaylar ilanda açıklandı.
TÜBİTAK 77 personel alacak
08.04.2021 - 11:03 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, 77 personel alacağını duyurdu.
Etiketler : TÜBİTAK,
780903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/780903.aspx
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