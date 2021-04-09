Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 milyon metrekarelik alana kurulan ve tamamlandığında dünyanın en büyük güneş enerjisi üretim merkezleri arasında yerini alacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin SCADA Merkezi binası için Kalyon Holding ve Türkiye Tasarım Vakfı iş birliğiyle açılan yarışmada dereceye giren projeler açıklandı. 61 projenin yarıştığı yarışmada, Yüksek Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin’in ‘Vaha’ isimli projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Birincilik ödülünü alan ‘Vaha’ projesine uygun şekilde inşa edilecek SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin yönetim binası olmanın yanı sıra bilim insanlarının ve öğrencilerin bir araya geldiği bir bilgi ve teknoloji merkezi olarak da hizmet verecek. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin, tamamlandığında 3,5 milyon adet panelle 1.000 megavat üretim kapasitesine sahip olacağını belirterek “2.600 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılacak ve Türkiye’nin uzaydan görülebilen ilk yapısı olacak. Ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracak” dedi.