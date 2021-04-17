Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Uygulama ile kasaptan manava, marketten şarküteriye, yufkacıdan, fırına kadar işletmeler, milyonlarca Getir kullanıcısına erişerek kazançlarını artırabilecek. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, GetirÇarşı ile kullanıcıların mahalle esnafından alışveriş yapmaya devem edeceğini belirterek "Amacımız, mahalle kültürünün vazgeçilmezi olan esnafın dijitalleşen dünyaya dâhil olarak daha fazla iş yapmasına imkân sağlamak. Özellikle pandemi sebebiyle zorlu günler yaşayan mahalle esnafı, GetirÇarşı aracılığıyla ek kazanç sağlayarak mahalleleriyle bütünleşecek” dedi. İşletme kaydı almaya başlayan GetirÇarşı, çok yakında Getir kullanıcılarıyla buluşacak. Üye olmak isteyen işletmeler, Getir uygulaması üzerindeki linkten pratik başvuru formunu doldurabilecekler. GetirÇarşı ilk olarak İstanbul’da faaliyete başlayacak. Getir kullanıcılarının GetirÇarşı üzerinden mahallelerindeki işletmelerden vereceği siparişler, işletmelerin teslimat hizmetiyle ya da ‘Getir Getirsin’ seçeneği ile 30-45 dakika arasında kapılarına ulaşacak. Para ise ertesi gün esnafın hesabına yatacak. Firma ayrıca platform için en az 300 kişiyi istihdam edecek.