İstanbul Kapalıçarşı’da 460,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 460,70 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 56 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424 liradan, 2 bin 966 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 986 liradan, bin 483 liradan alınan Yarım Ziynet bin 493 liradan ve 741 liradan alınan Çeyrek Ziynet 746 liradan satıldı.
Altının gramı 460 lira oldu
19.04.2021 - 17:41 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,70 lira oldu.
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783961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/783961.aspx
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