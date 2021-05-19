Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla oluşturduğu spekülasyonların ardından düşüşe geçen Bitcoin, son bir haftada yüzde 33 değer kaybederek 38 bin dolar (yaklaşık 319 bin Türk Lirası) seviyesine kadar geriledi. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 118 milyar dolar düşerek 726 milyar dolara kadar geriledi.

ETHEREUM VE BİNANCE DE DÜŞÜŞTE

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, yüzde 33'lük düşüşle 2,880 dolara (yaklaşık 24 bin Türk Lirası) kadar geriledi. Ethereum'un toplam piyasa hacmi de yaklaşık 61 milyar dolar düşüşle 333 milyar dolar düzeyine kadar geriledi.

Binance Coin de 409 dolara (yaklaşık 3400 Türk Lirası) kadar geriledi. Yüzde 39'luk bir düşüş gören Binance Coin'in toplam piyasa hacmi ise 18 milyar dolar düşerek 62 milyar dolara geriledi.

ÇİN KRİPTO İŞLEMLERE SINIRLAMA GETİRDİ

Çin hükümetinin dijital ticaret piyasasına yönelik son yasağı, kripto parayla yapılan işlemlere sınırlama getirirlmesi oldu. Finans şirketleri ve ödeme firmalarının kripto para işlemleriyle alakalı hizmet vermesini yasaklayan Çin, spekülatif kripto para ticaritesine karşı da yatırımcılara uyarıda bulundu.

Çinli üç sektör birimince salı günü yapılan ortak açıklamada, "Yasak kapsamında, bankalar ve çevrimiçi ödeme kanalları dahil bu tür kurumlar, müşterilere kayıt, ticaret, takas ve ödeme gibi kripto para birimini içeren herhangi bir hizmet sunmamalı." denildi.

Açıklamanın devamında, "Son dönemlerde kripto para birimi fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi ve düştü. Kripto para birimi ile spekülatif ticaret, insanların mülklerinin güvenliğini ciddi şekilde ihlal ederek ve normal ekonomik ve finansal düzenlerini bozarak yeniden döndü" ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıre Çin, kripto borsalarını ve kripto para arzını yasaklasa da bireylerin kripto para bulundurmalarını engellemedi.