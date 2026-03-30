İçişleri Bakanlığı, "İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları" sistemini hayata geçirdi. Yeni sistemle artık sürücüler güzergahları üzerindeki tüm radar ve kontrol noktalarını anlık görebilecek. İşte "İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları" sorgulamanın detayları...



İller arası güzergâhlarda kurulan radar ve kontrol noktalarının sayısı artık dijital sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Sürücüler, seyahat edecekleri rota üzerindeki hız koridoru, radar ve kontrol noktalarının yoğunluğunu anlık olarak takip edebilecek. Paylaşılan bilgilere göre, polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulamalarına dair veriler her 30 dakikada bir güncelleniyor.



İLLER ARASI RADAR VE KONTROL NOKTASI UYGULAMA SAYILARI SORGULAMA "İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları" ekranına giren sürücüler, ilk olarak karşılarına çıkan “Nereden” ve "Nereye" alanlarını dolduruyor. Yola çıkılacak ve varış yapılacak il ile ilçe bilgileri girildikten sonra “Rota oluştur” seçeneğine tıklanıyor. Sistem, oluşturulan güzergâh üzerinde yer alan radar noktalarını, hız koridorlarını ve kontrol noktalarını detaylı şekilde listeleyerek sürücünün bilgisine sunuyor.



Örneğin Adana Pozantı'dan Ankara Çubuk'a gidecek bir sürücünün rotasında 4 adet radar noktasıyla birlikte 14 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bulunuyor.

YERLEŞİM YERİ VE YERLEŞİM DIŞI HIZ SINIRI CEZASI NE KADAR? Hız sınırlarını yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

