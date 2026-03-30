En özel günlerine nikah memurunun şakası damga vurdu
İzmir'de bir nikah töreni sırasında şahidin yaptığı "Tanımıyorum" şakası üzerine nikah memuru masayı terk etti. Bir süre sonra geri dönen memur, şaka karşısında panikleyen çift ve davetlilere kendi şakasıyla karşılık verdi.
Torbalı'da bir nikah töreninde şahitlerden birinin esprili cevabı üzerine nikah memurunun yaptığı şaka, çift ve davetlilerde kısa süreli bir paniğe yol açtı.
Torbalı'da düzenlenen bir nikah töreninde nikah memurunun şahitlere usul gereği sorduğu "Şahit misiniz?" sorusuna şahitlerden birisi, "Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler" diyerek espri yapmak istedi.
MASADAN KALKIP GİDİYORMUŞ GİBİ YAPTI
Şahidin cevabı üzerine nikah memuru, nikah defterini kapatarak salonu terk ediyormuş gibi yaptı. Şakanın ciddiye alındığını düşünen genç çift ve şahitler, o anlarda büyük panik ve pişmanlık yaşadı. Salonun bir anda sessizliğe büründüğü olayda, davetlilerin de tedirgin olduğu görüldü.
MUTLU SONA ULAŞTILAR
Bir süre sonra salona geri dönen nikah memuru, yaptığı hareketin aslında bir karşı şaka olduğunu ifade etti. Korku dolu anların ardından gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memuru, kendisine yapılan şakaya verdiği bu cevapla törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.